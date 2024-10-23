Rize Valisi Baydaş, heyelanlarla ilgili değerlendirmede bulundu:
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, il genelinde sağanağın ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, il genelinde sağanağın ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Baydaş, gazetecilere, yağmurun bir hafta aralıksız yağdığını belirterek, "Bugün bir soluk aldık ama yağışlar birkaç gün daha devam edecek." dedi.
Vali Baydaş, 1500 rakım üzerindeki yerlerde kar yağdığı için taşkın riski olmadığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Toprak suya doyduğu için heyelan problemlerimiz var. 20'nin üzerinde tespitini yaptığımız heyelan vakamız var. Bu heyelanlardan en büyüğünü önceki gün Çayeli'nde yaşadık. Orada daha evvel tedbiren boşalttığımız 3 ev heyelanla birlikte yıkılmış oldu. Tedbir amaçlı boşalttığımız evlerimiz var. Can kaybımız yok ama yağışlar devam edeceği için hemşehrilerimizi heyelan riskine karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Risk gördüğümüz yerlere dikkat etmemiz lazım. Hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz."
Öte yandan Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde meydana gelen toprak kayması sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kapanan köy yolunun ulaşılma açılması için DSİ, Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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