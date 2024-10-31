Rize-Artvin Havalimanı'nda yeni pist aydınlatma sistemi kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların iniş yapmasına imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı'nın coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olmasının yanı sıra sis ve yoğun yağışlı bir bölgede bulunduğunu belirtti.

Bu nedenle uçakların güvenli iniş ve kalkışı için çalışma yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, havalimanı pistinde bulunan aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların inişine imkan sağlayan CAT-2 seviyesine getirildiğini, sistem montajının tamamlandığını ve test çalışmalarının sürdüğünü aktardı.