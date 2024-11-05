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        GÜNCELLEME - Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:17
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        GÜNCELLEME - Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.

        Kentte sabahtan itibaren görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun 14. kilometresinde heyelan meydana geldi, yolun Artvin yönü ulaşıma kapandı.

        Heyelan anında yoldan geçen 3 araçta taş çarpması sebebiyle maddi hasar oluştu.

        Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma başlattı.

        Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü sürdürülüyor.

        Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun yağışlar sonucu Ardeşen-Fındıklı kara yolunun 14. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ardeşen-Fındıklı yönünde ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

        Trafik güvenliği için gerekli işaretlemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolda biriken toprak ve taşları temizlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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