Rize'de inşaatta kalıp boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

İşçinin kurtarılma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan işçi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan Metinoğlu'nun kurtarılması için olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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