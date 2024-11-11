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        Rize'de inşaatta kalıp boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

        Rize'de inşaatta çalışırken kalıp boşluğuna düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:32
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        Rize'de inşaatta kalıp boşluğuna düşen işçi kurtarıldı
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        Rize'de inşaatta çalışırken kalıp boşluğuna düşen işçi yaralandı.

        İslampaşa Mahallesi sahilde yapımı devam atık su arıtma tesisi inşaatında çalışan Ahmet Metinoğlu (23), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kalıp boşluğuna düştü.

        Yaralanan Metinoğlu'nun kurtarılması için olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan işçi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İşçinin kurtarılma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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