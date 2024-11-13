Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Öksüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1 Ekim Salı günü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Öksüz için, Yeşildere Köyü Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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