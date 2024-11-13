Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Rize'deki trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 42 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Öksüz, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:29 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'deki trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 42 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Öksüz, son yolculuğuna uğurlandı.

        1 Ekim Salı günü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Öksüz için, Yeşildere Köyü Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Öksüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kıbrıs gazisi olan Mustafa Öksüz'ün cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut'tan Trabzonspor maçı değerlen...
        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut'tan Trabzonspor maçı değerlen...
        Şantiyede düşen işçi vinçle kurtarıldı; o anlar kamerada
        Şantiyede düşen işçi vinçle kurtarıldı; o anlar kamerada
        Rize'de inşaatta kalıp boşluğuna düşen işçi kurtarıldı
        Rize'de inşaatta kalıp boşluğuna düşen işçi kurtarıldı
        Rize'de 2 kişinin öldüğü kazanın nedeni hatalı sollama çıktı
        Rize'de 2 kişinin öldüğü kazanın nedeni hatalı sollama çıktı
        Rize'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Rize'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Rize'de 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
        Rize'de 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı