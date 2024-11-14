Rize'de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.
Ekipler, 6-14 Kasım tarihleri arasında şüphelilerin adres, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 427,59 gram sentetik uyuşturucu, 110,56 gram kubar esrar, 4 kenevir ve 3 hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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