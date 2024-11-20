Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki Ayran, yaşadıklarını anlattı:

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelanda yaralanan 4 kişiden 2'sinin tedavisi devam ediyor.

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayarak dairesine dolması sonucu yaralanan iş makinesi operatörü Zeki Ayran, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi süren Ayran, heyelan olduğu sırada uyuduğunu söyledi.

Evden kendi imkanları ile çıktığını belirten Ayran, "Duvarlar yıkılmıştı, odanın içine toprak girmişti. Daha önce heyelan yaşamadım. Ufak tefek depremler oldu. Heyelan ise ilk defa oldu." dedi.

Baba Hasan Ayran ise haberi aldığında köyde olduğunu ifade ederek, "Geldiğimde hastaneydi. Allah beterinden korusun. Bir de bunu benim içime sorun." diye konuştu.