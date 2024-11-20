Rize'de heyelanda hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Bayraktar için Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

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