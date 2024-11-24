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        Rize Valiliği'nden fırtına ve yüksek dalga uyarısı

        Rize Valiliği, Karadeniz'de beklenen şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:27
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        Rize Valiliği'nden fırtına ve yüksek dalga uyarısı
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        Rize Valiliği, Karadeniz'de beklenen şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle sabah saatlerinden itibaren dalgaların 5 metreye kadar yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyabilmek adına yapılan uyarıların dikkatle takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda denize açılmaktan kaçınılmalı, bugünden itibaren 25 Kasım Pazartesi, 26 Kasım Salı ve 27 Kasım Çarşamba günleri boyunca sahil kesimlerinde ve denizle bitişik alanlarda bulunulmamalıdır. Olası riskleri en aza indirmek için vatandaşlarımızın bu süreçte tedbirli olmalarını ve yetkililerin yönlendirmelerine uymalarını önemle rica ederiz."

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