Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Rize, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

Rize'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından Çamlıhemşin'de 9, Çayeli'nde 1 ve İkizdere'de 20 olmak üzere 30 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 23 personeli, yolların açılması için 10 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisinde ile Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor. - Giresun Giresun'da 24 Kasım Pazar gününden itibaren aralıklı etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 36 köy yolundan 27'si daha ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri Dereli'de 6 ve Yağlıdere'de 3 olmak üzere 9 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

- Artvin İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklı süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle merkezde 2, Ardanuç'ta 40, Borçka'da 6, Şavşat'ta 63, Yusufeli'nde 14 olmak üzere 125 köyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 22 ekip, 36 iş makinesiyle çalışma yürütüyor. - Bayburt Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt, kar ve buzla kaplandı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor. Öte yandan köylerde de kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan kar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalan arıcıların kovanları, kar altında kaldı. Yaklaşık 4 gün sonra Gümüşsu köyündeki kovalarına ulaşabilen arıcı Şerif Doğan, AA muhabirine, yıllardır arılarının Bayburt'ta kışı geçirdiğini belirterek, uzun zamandır ilk defa bu kadar kardığını ve hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Kovanların tamamen kara gömüldüğünü ve havalandırma sistemi bulunmadığı için girişlerini açtığını dile getiren Doğan, "Aslında kar altında daha iyi kış uykusuna yattığı söyleniyor ama kovanlarda havalandırma olmadığı için o riski göze almadım. Şu anda bir metreyi aşan kar var bu bölgede." dedi. - Gümüşhane İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Kürtün'e bağlı 1 köy dışında tüm köy yolları ulaşıma açıldı.