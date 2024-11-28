Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

        Rize, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Rize'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından Çamlıhemşin'de 9, Çayeli'nde 1 ve İkizdere'de 20 olmak üzere 30 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinin 23 personeli, yolların açılması için 10 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisinde ile Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

        - Giresun

        Giresun'da 24 Kasım Pazar gününden itibaren aralıklı etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 36 köy yolundan 27'si daha ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri Dereli'de 6 ve Yağlıdere'de 3 olmak üzere 9 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

        - Artvin

        İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklı süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kar nedeniyle merkezde 2, Ardanuç'ta 40, Borçka'da 6, Şavşat'ta 63, Yusufeli'nde 14 olmak üzere 125 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

        Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 22 ekip, 36 iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

        - Bayburt

        Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt, kar ve buzla kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

        Belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor.

        Öte yandan köylerde de kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan kar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışına hazırlıksız yakalan arıcıların kovanları, kar altında kaldı.

        Yaklaşık 4 gün sonra Gümüşsu köyündeki kovalarına ulaşabilen arıcı Şerif Doğan, AA muhabirine, yıllardır arılarının Bayburt'ta kışı geçirdiğini belirterek, uzun zamandır ilk defa bu kadar kardığını ve hazırlıksız yakalandığını söyledi.

        Kovanların tamamen kara gömüldüğünü ve havalandırma sistemi bulunmadığı için girişlerini açtığını dile getiren Doğan, "Aslında kar altında daha iyi kış uykusuna yattığı söyleniyor ama kovanlarda havalandırma olmadığı için o riski göze almadım. Şu anda bir metreyi aşan kar var bu bölgede." dedi.

        - Gümüşhane

        İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Kürtün'e bağlı 1 köy dışında tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

        Karayolları ekipleri şehirler arası yollarda, il ve ilçe belediyeleri ise mahalle ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Kayserispor maçı öncesi değerlendir...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Kayserispor maçı öncesi değerlendir...
        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçına odaklandı
        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçına odaklandı
        Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Rize'de 13 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de 13 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de heyelanın izleri silindi; bölge dronla görüntülendi
        Rize'de heyelanın izleri silindi; bölge dronla görüntülendi
        Orta ve Doğu Karadeniz'de 998 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Orta ve Doğu Karadeniz'de 998 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor