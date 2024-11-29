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        Rize'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde okul servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 18:22 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:30
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        Rize'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde okul servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

        İlçenin Ulucami Mahallesi'nde A.C.S. idaresindeki 53 ADF 795 plakalı öğrenci servisiyle S.Ç'nin kullandığı 53 BB 947 plakalı otomobil çarpıştı.

        Bariyere çarpan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Polis memuru olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü S.Ç, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        S.Ç. ve yaralanan 9 öğrenci, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki A.C.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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