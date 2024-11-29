Rize'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki A.C.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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