Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı
Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Muhammet Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Emrecan Bulut, Sowe
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Carole, Gökhan Sazdağı, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Morte, Bahoken
Gol: Dk. 41 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Morte, Dk. 44 Bahoken (Bellona Kayserispor)
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