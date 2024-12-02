"Türkiye Kart" Rize'de uygulamaya geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Kart" uygulaması Rize'de başladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Türkiye Kart tanıtım toplantısında, uygulamanın, ilin ve Türkiye'nin ulaşım stratejisi açısından önemli bir proje olduğunu belirtti.

Baydaş, projenin sadece ulaşımı ilgilendiren ve Rize Belediyesi ile PTT Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir çalışma olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin ulaşım stratejisi açısından atılmış önemli bir adımın şehrimizde başlangıç törenidir. Bu adımın da Rize özelinde başlıyor olması da bizim açımızdan önemlidir. Sosyal dokunuşlara kadar bize çok önemli veri sağlayacak bir ulaşım kolaylaştırma hamlesidir." dedi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten ise PTT'nin 184 yıllık hayatı boyunca birçok teknolojik değişime ve dönüşüme öncülük etmiş bir kurum olduğunu belirtti.

Gülten, teknolojik dönüşümü temel alan projelerin birisinin de Türkiye Kart projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirler arasındaki şehiriçi ulaşım sağlanmasında kullanılan birçok kart var ve bu kartlar birbiriyle entegre değiller. Ankara'da otobüs veya metroya binerken ya da İstanbul'da, İzmir ve Kocaeli'ne nereye giderseniz gidin, gittiğinizde yeni bir kart almak zorundasınız. O şehre özgün olan kartı satın almanız gerekiyor. Misafirliğimiz bitip geri döndüğümüzde bu kartları unutuyoruz ve bu kartlar içindeki paralarla birlikte çöpe gidiyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir israf var. Bu kartların tamamı ülkemizde üretilen kartlar değil. Yurtdışından gelen kartlar. Ülke ekonomisinde de ciddi bir israfa yol açan bir durum."