Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 48,32 gram sentetik uyuşturucu, 33,91 gram kubar esrar, 10 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları ve hassas terazi ele geçirildi.

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