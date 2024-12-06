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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:53
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 48,32 gram sentetik uyuşturucu, 33,91 gram kubar esrar, 10 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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