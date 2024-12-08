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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:26
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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 19 puan yazdırdı.

        Gaziantep FK ise ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 15 puan topladı.

        Karadeniz ekibinde kart cezalısı bulunan Giannis Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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