Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi

Haberin duyulmasıyla Kalyoncu ailesinin akrabaları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin, Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, mahalle muhtarı olan baba İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu'ya oğullarının şehadet haberini iletti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi.

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