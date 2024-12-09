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        Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:43
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        Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi.

        Şehidin, Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, mahalle muhtarı olan baba İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu'ya oğullarının şehadet haberini iletti.

        Haberin duyulmasıyla Kalyoncu ailesinin akrabaları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

        Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenazesi, yarın ilçede düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

        Öte yandan 25 yaşındaki şehit Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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