Rize Şeyh Camisi'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dua edildi.

Rize'de, 6 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.

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