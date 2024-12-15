Rize sahilinde patlamamış mühimmat bulundu
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu.
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu.
Büyüktaşhane Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar deniz kenarında mühimmat olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış mühimmatın bulunduğu alanda araştırma yaptı.
Mühimmatın işlemlerin ardından imha edileceği öğrenildi.
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