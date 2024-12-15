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        Rize sahilinde patlamamış mühimmat bulundu

        Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:03
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        Rize sahilinde patlamamış mühimmat bulundu
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu.

        Büyüktaşhane Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar deniz kenarında mühimmat olduğunu fark etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

        Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış mühimmatın bulunduğu alanda araştırma yaptı.

        Mühimmatın işlemlerin ardından imha edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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