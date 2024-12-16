Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de motosiklet kazası kameraya yansıdı

        Rize'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de motosiklet kazası kameraya yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi Yeni Şehir Caddesi'nde, E.D'nin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yan yattı.

        Kazada, sürüklenip yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak duran motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Öte yandan hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp

        Benzer Haberler

        Devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
        Devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
        Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Rize'de patlamamış 'su altı bombası' kıyıya vurdu
        Rize'de patlamamış 'su altı bombası' kıyıya vurdu
        Rize sahilinde patlamamış mühimmat bulundu
        Rize sahilinde patlamamış mühimmat bulundu
        Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından