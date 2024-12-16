Rize'de motosiklet kazası kameraya yansıdı
Rize'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rize'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi Yeni Şehir Caddesi'nde, E.D'nin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada, sürüklenip yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak duran motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Öte yandan hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.