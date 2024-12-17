Rize'de derede mahsur kediyi itfaiye kurtardı
Rize'nin Güneysu ilçesinde derede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Rize'nin Güneysu ilçesinde derede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde derede mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, derede taşın üzerinde kendini muhafaza etmeye çalışan kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Ekipler kediyi, Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
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