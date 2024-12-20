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        Rize'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor

        Rize'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:18
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        Rize'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor
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        Rize'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Ağustos-15 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla da 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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