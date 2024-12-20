Rize'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor
Rize'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Rize'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Ağustos-15 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla da 27 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
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