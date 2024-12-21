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        Rize'de tipi nedeniyle bazı yapılarda hasar oluştu

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı ahşap ev ve iş yerleri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 19:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:41
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        Rize'de tipi nedeniyle bazı yapılarda hasar oluştu
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı ahşap ev ve iş yerleri zarar gördü.

        İlçenin yaklaşık 1700 rakımlı Galerdüzü mevkisinde aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Havaların soğumasıyla kimsenin kalmadığı bölgede oluşan tipi, bazı ahşap ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

        Bu arada, vatandaşlarca tipi görüntüsü cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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