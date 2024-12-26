Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, 2024 yaş çay sezonunu değerlendirdi:
Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 5,74 artarak 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıktığını bildirdi.
Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 5,74 artarak 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıktığını bildirdi.
Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, RTB istatistiklerine göre, bu yıl üretilen 1 milyon 438 bin ton yaş çayın yüzde 54,53'ünün ÇAYKUR, yüzde 45,47'sinin ise özel sektör tarafından işlendiğini vurguladı.
Dünya yaş çay üretiminde son 5 yılda yüzde 10 artış yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, üretimde ilk sırada 14,5 milyon tonla Çin'in yer aldığını, Türkiye'nin beşinci sırada bulunduğunu aktardı.
Erdoğan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 791 bin 287 dekarda 205 bin 118 üreticinin çay tarımı yaptığına işaret ederek "Bu üretimin yüzde 70'i Rize'de gerçekleşmektedir. Yaş çay ürün rekoltesi son 4 yılda ortalama 1 milyon 250 bin-1 milyon 400 bin ton arasında değişirken 2024 yılında rekolte 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıkmıştır. Bir önceki yıla göre, yaş çay rekoltesi yüzde 5,74 artış göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya ve Türkiye genelinde yaşanan ekonomik sıkıntının Rize'de de hissedildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Artan maliyetler ve yüksek enflasyon, çay sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Fakat her şeye rağmen sektörümüzün güçlü duruşu sayesinde bu zor dönemde ülkemizin ihtiyacı olan kuru çayı üretmeyi başardık. Ayrıca hükümetimizin yaş çaya iyi fiyat vererek müstahsili enflasyona ezdirmemesi, kuru çaya da istenilen zammı vermesi, KGF'den çay sektörüne özel selektif kredi vermesi, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla makine ekipman desteği vermesi çay sanayicisini desteklemiştir. Devletimize çay sanayicisine verdiği bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin bulunduğu bu zor durumdan çıkabilmek amacıyla devletimizin uyguladığı sıkı ekonomik politikayı destekliyoruz. Bizler sanayici olarak elimizden ne gelirse bundan sonra da yapmaya hazırız."
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