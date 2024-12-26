Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, 2024 yaş çay sezonunu değerlendirdi:

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 5,74 artarak 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıktığını bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, RTB istatistiklerine göre, bu yıl üretilen 1 milyon 438 bin ton yaş çayın yüzde 54,53'ünün ÇAYKUR, yüzde 45,47'sinin ise özel sektör tarafından işlendiğini vurguladı.

Dünya yaş çay üretiminde son 5 yılda yüzde 10 artış yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, üretimde ilk sırada 14,5 milyon tonla Çin'in yer aldığını, Türkiye'nin beşinci sırada bulunduğunu aktardı. Erdoğan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 791 bin 287 dekarda 205 bin 118 üreticinin çay tarımı yaptığına işaret ederek "Bu üretimin yüzde 70'i Rize'de gerçekleşmektedir. Yaş çay ürün rekoltesi son 4 yılda ortalama 1 milyon 250 bin-1 milyon 400 bin ton arasında değişirken 2024 yılında rekolte 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıkmıştır. Bir önceki yıla göre, yaş çay rekoltesi yüzde 5,74 artış göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.