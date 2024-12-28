Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda DEPSAŞ Enerji As, Rize Belediyespor'u 38-33 yendi.
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda DEPSAŞ Enerji As, Rize Belediyespor'u 38-33 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da DEPSAŞ Enerji As, 18-16 önde tamamladı.
Grupta yarın Güneysuspor ile Rize Belediyespor, saat 17.00'de karşılaşacak.
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