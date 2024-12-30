Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına odaklandı

Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü Beşiktaş ile yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

Tarık Çetin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Taraftarların maça büyük etkisinin olacağını vurgulayan mavi-yeşilli oyuncu, "Beşiktaş ile oynayacağımız maça odaklanmış durumdayız. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde oynadığımız hiçbir maç için zor diyemem. Maçın son anına kadar skor ne olursa olsun bizi desteklemelerini istiyoruz. Yeni yıla ilk maçta galibiyet alıp hem taraftarımızı hem de camiamızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.