Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Derepazarı Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, PTT Genel Müdür Yardımcıları Tolga Kara ve Emrah Yoğurtçu, Ömer Bayazıt'ın babası İzzet Bayazıt ve yakınlarına taziyelerini iletti.

PTT Dağıtım Müdürü Selim Okumuş için Hemşin ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Vali Vekili Murat Öztürk, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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