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        Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi

        Rize'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanları Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'ın cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:15
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        Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi
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        Rize'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanları Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'ın cenazeleri toprağa verildi.

        PTT Dağıtım Müdürü Selim Okumuş için Hemşin ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Vali Vekili Murat Öztürk, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Bakan Uraloğlu, 26 yıldır PTT'de görev yapan Okumuş'un eşi Sevgi Okumuş ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

        İki çocuk babası 49 yaşındaki Okumuş'un cenazesi, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığında defnedildi.

        Aynı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Bayazıt için Derepazarı Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Derepazarı Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, PTT Genel Müdür Yardımcıları Tolga Kara ve Emrah Yoğurtçu, Ömer Bayazıt'ın babası İzzet Bayazıt ve yakınlarına taziyelerini iletti.

        PTT'de 21 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Bayazıt'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Merkez Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Bayazıt'ın kardeşi Selçuk Bayazıt'ın da 10 yıldır aynı birimde çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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