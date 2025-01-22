Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan ile yollar ayrıldı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Halil İbrahim Pehlivan'a iki yıl boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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