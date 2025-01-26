Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Alikulov, Taha Şahin, Hojer, Varesanovic (Dk. 62 Hadziahmetovic), Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 89 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 89 Samet Akaydin), Akintola, Sowe (Dk. 73 Jurecka)
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Osman Kaynak), Maestro, Aksel Aktaş (Dk. 46 Bünyamin Balat), Alioui (Dk. 90+4 Burhan Ersoy), Aymbetov (90+2 Ozan Demirbağ)
Goller: Dk. 30 Olawoyin, Dk. 47 Sowe, Dk. 69 Ghezzal (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Bünyamin Balat, Dk. 83 Maestro (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Papanikolaou, Dk. 58 Alikulov, Dk. 83 Taha Şahin, Dk. 90 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 70 Maestro ve Semih Güler, 90+3 Deniz Dönmezler (Adana Demirspor)
RİZE
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.