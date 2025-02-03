Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

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