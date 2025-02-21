Rize'de kar nedeniyle tüm kurslarda eğitime ara verildi

Rize'de etkisini sürdüren kar nedeniyle il genelindeki tüm kurslarda eğitime yarın ve pazar günü ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde süren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler ile vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, yarın ve pazar günü il genelinde tüm özel öğretim kurumları, özel kreş ve gündüz bakımevleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, SRC kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, okullar bünyesindeki ve bağımsız mesleki eğitim merkezi faaliyetleri ile muhtelif kurslarda eğitim öğretime ara verilmiştir."