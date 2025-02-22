Rize'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Rize'nin Pazar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Rize'nin Pazar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Aktaş köyünde ikamet eden Şaban Ali Y'ye ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri, parkinson hastası olduğu belirtilen Şaban Ali Y'yi hareketsiz vaziyette buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Şaban Ali Y'nin cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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