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        Rize'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Rize'nin Pazar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:03 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:03
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        Rize'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Rize'nin Pazar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Aktaş köyünde ikamet eden Şaban Ali Y'ye ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri, parkinson hastası olduğu belirtilen Şaban Ali Y'yi hareketsiz vaziyette buldu.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Şaban Ali Y'nin cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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