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        Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Rize'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:58
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        Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Rize'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Tophane Mahallesi'nde cep telefonu tamiri yapan Gökhan Akyıldız, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu, bir süre sonra tamir etmek üzere tezgahın altına bıraktı.

        Akyıldız'ın yemek yediği sırada telefonun bataryası patladı ve tamir tezgahının altındaki bazı malzemeler alev aldı.

        Kısa süreli panik yaşayan Akyıldız, alevleri söndürdü.

        Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Akyıldız, müşterisinin bataryası şişen cep telefonunu tamir için kendisine bıraktığını belirterek, "Telefon gelmeden önce yemek siparişi vermiştim. Yemeğimi yedikten sonra telefonu tamir edecektim. Telefonun patlayacağı hissine kapıldım ve tezgahın altına koydum. Yemek yediğim sırada nitekim patladı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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