Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Akyıldız, müşterisinin bataryası şişen cep telefonunu tamir için kendisine bıraktığını belirterek, "Telefon gelmeden önce yemek siparişi vermiştim. Yemeğimi yedikten sonra telefonu tamir edecektim. Telefonun patlayacağı hissine kapıldım ve tezgahın altına koydum. Yemek yediğim sırada nitekim patladı." dedi.

Akyıldız'ın yemek yediği sırada telefonun bataryası patladı ve tamir tezgahının altındaki bazı malzemeler alev aldı.

Tophane Mahallesi'nde cep telefonu tamiri yapan Gökhan Akyıldız, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu, bir süre sonra tamir etmek üzere tezgahın altına bıraktı.

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