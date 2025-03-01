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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Rize Belediyespor, sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 38-37 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:44
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Rize Belediyespor, sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 38-37 mağlup etti.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 20-17 önde tamamladı. İkinci yarısı çekişmeli geçen mücadeleden Rize Belediyespor, salondan 38-37 galip ayrıldı.

        Öte yandan 28. dakikadaki tartışmalı bir pozisyon dolayısıyla hakemler soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakikanın ardından hakemlerin sahaya dönmesi ile oyun tekrar başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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