Hentbol: Erkekler Süper Lig

Öte yandan 28. dakikadaki tartışmalı bir pozisyon dolayısıyla hakemler soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakikanın ardından hakemlerin sahaya dönmesi ile oyun tekrar başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.