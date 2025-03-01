Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Rize Belediyespor, sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 38-37 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Rize Belediyespor, sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 38-37 mağlup etti.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 20-17 önde tamamladı. İkinci yarısı çekişmeli geçen mücadeleden Rize Belediyespor, salondan 38-37 galip ayrıldı.
Öte yandan 28. dakikadaki tartışmalı bir pozisyon dolayısıyla hakemler soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakikanın ardından hakemlerin sahaya dönmesi ile oyun tekrar başladı.
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