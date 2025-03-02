Rize'de MFS tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Rize'de, Miller Fisher Sendromu (MFS) rahatsızlığı olan 13 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Miller Fisher Sendromu (ani gelişen, hızlı ilerleyen görme kaybı ve yürüme bozukluğu ile seyreden bir hastalık) tanısı konulan 13 yaşındaki P.O.İ'nin, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ihtiyacı oluştu.

İl Sağlık Müdürlüğünce çevre illerde yer bulunamayınca, çocuğun Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Hasta çocuğun güvenli şekilde naklinin sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

Ambulansla Rize-Artvin Havalimanı'na getirilen çocuk, burada hazır bekletilen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.