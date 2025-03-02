Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de MFS tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Rize'de, Miller Fisher Sendromu (MFS) rahatsızlığı olan 13 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 19:16 Güncelleme: 02.03.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de MFS tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        ABONE OL

        Rize'de, Miller Fisher Sendromu (MFS) rahatsızlığı olan 13 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Miller Fisher Sendromu (ani gelişen, hızlı ilerleyen görme kaybı ve yürüme bozukluğu ile seyreden bir hastalık) tanısı konulan 13 yaşındaki P.O.İ'nin, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ihtiyacı oluştu.

        İl Sağlık Müdürlüğünce çevre illerde yer bulunamayınca, çocuğun Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

        Hasta çocuğun güvenli şekilde naklinin sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

        Ambulansla Rize-Artvin Havalimanı'na getirilen çocuk, burada hazır bekletilen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Ukrayna zirvesi başladı
        Ukrayna zirvesi başladı
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1
        Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü kutlandı
        Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü kutlandı