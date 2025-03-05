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        Rize'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

        Rize'de çekicinin kamyonete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 22:03 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:03
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        Rize'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
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        Rize'de çekicinin kamyonete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        V.B. idaresindeki 08 K 5262 plakalı çekici, Karadeniz Sahil Yolu üzeri Gündoğdu Mahallesi mevkisinde E.T'nin kullandığı 53 FG 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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