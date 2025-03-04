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        Çaykur Rizespor'dan Papanikolaou'nun sakatlığı hakkında açıklama

        ÇAYKUR Rizespor'un Süper Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Giannis Papanikolaou'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:32
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        Çaykur Rizespor'dan Papanikolaou'nun sakatlığı hakkında açıklama
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        ÇAYKUR Rizespor’un Süper Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Giannis Papanikolaou’nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

        Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt tarafından yapılan yazılı açıklamada; “22 Şubat 2025 tarihinde oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Papanikolaou’nun yapılan muayene ve röntgen tetkiki sonucu sağ omuzunda AC JOINT SPRAIN (Acromioclavicular eklem zorlanması) tanısı konulmuş ve yapılan MRI kontrolleri sonucunda aynı teşhis teyit edilerek seviyesi grade 3 olarak belirlenmiş, 08 MART 2025 tarihinde ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Tahmini geri dönüş süresi 8-12 hafta olarak öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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