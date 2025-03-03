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        Rize'de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı

        Rize'de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:12
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        Rize'de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı
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        Rize'de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak-1 Mart tarihleri arasında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere ve kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonlar sonucunda, 497 gram bonzai, 39 gram esrar maddesi, 24 kenevir tohumu, 15 gram metamfetamin, 3 gram sıvı metamfetamin, 7 enjektör, 5 sentetik ecza hapı, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 46'sı ifadeleri sonrası, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 9'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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