Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin'dan Antalyaspor maçı değerlendirmesi:

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart'ta deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Samet Akaydin, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin'dan Antalyaspor maçı değerlendirmesi:
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart'ta deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Samet Akaydin, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

        Samet Akaydin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki maç üst üste kazanmanın takımın moral ve motivasyonunu artırdığını belirtti.

        Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Akaydin, "Her maçı kazanmak için çalışıyoruz, Antalyaspor maçı da bizim için öyle olacak. Kazanmak için çıkacağız. Bunun için elimizden gelenin iyisini sahaya koymaya çalışacağız." dedi.

        Akaydin, galibiyet serilerine devam etmek istediklerini belirterek, "Güzel bir birlik ve beraberliğimiz var, gerçekten takımda uyum falan her şey çok iyi, arkadaşlık çok iyi. Ben Antalyaspor'dan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Rize'de yabancılık çekmediğini anlatan Akaydin, şöyle devam etti:

        "Ben bu yörenin evladıyım. Uzun bir süredir Karadeniz'de değildim ama burada doğdum, burada büyüdüm. Buraların insanlarının nasıl olduğunu biliyorum. İnatçı, pes etmeyen ve hırslı bir yapımız olduğunu her zaman biliyorum. Ben de öyleyim. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışırım. Çaykur Rizespor'da mutluyum. Ligin ikinci yarısında geldim. Şu anda buradaki hedefim Çaykur Rizespor'u en iyi yerlere taşımak."

        Çaykur Rizespor'da bir yıl daha sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren Akaydin, "Onu şu an düşünmüyorum. Hedefimiz bu dönem Çaykur Rizespor'u en iyi şekilde hak ettiği yere getirmek. Ondan sonrasını tabii bakacağız. Süreç ne gösterecek, göreceğiz hep beraber." ifadelerini kullandı.

        Akaydin, A Milli Takım'da oynamaya devam ettiğini de belirterek, şunları kaydetti:

        "İyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Hedeflerim tabii ki devam ediyor. Çaykur Rizespor'a gelmem demek, milli takımdan vazgeçmem demek veya milli takıma daha gidemeyeceğim anlamına gelmiyor. Nerede olursam olayım performansımı en iyi şekilde göstermek, oralara ait olduğumu göstermek istiyorum. Burada da aynı şekilde. Önümüzde milli takım maçı var, 20-23 Mart'ta. İnşallah oraya da gideceğim. Buna inanıyorum. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Daha da iyi oluyorum. Oynadıkça daha iyi olacağım. İnşallah milli takımımızda ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Rize'de beyaza bürünen Ayder Yaylası dronla görüntülendi
        Rize'de beyaza bürünen Ayder Yaylası dronla görüntülendi
        Çaykur Rizespor'dan Papanikolaou'nun sakatlığı hakkında açıklama
        Çaykur Rizespor'dan Papanikolaou'nun sakatlığı hakkında açıklama
        Çaykur Rizesporlu Papanikolaou, ameliyat edilecek
        Çaykur Rizesporlu Papanikolaou, ameliyat edilecek
        Rize'de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamınd...
        Rize'de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamınd...
        Rize'de MFS tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Rize'de MFS tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından