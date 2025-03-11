Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev, araç ve üstlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 505,82 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kenevir bitkisi ile uyuşturucu kullanma aparatı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Girdikleri villada, garajdaki otomobilin parçalarını çalıp, evi ateşe verdi...
        Girdikleri villada, garajdaki otomobilin parçalarını çalıp, evi ateşe verdi...
        Rize'deki heyelanda tahliye edilen ev sayısı 16'ya çıktı
        Rize'deki heyelanda tahliye edilen ev sayısı 16'ya çıktı
        Rize'de heyelan nedeniyle 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
        Rize'de heyelan nedeniyle 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
        Rize'de heyelan; 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
        Rize'de heyelan; 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
        Paralimpik Judo Milli Takımı, Rize'de dünya kupasına hazırlanıyor
        Paralimpik Judo Milli Takımı, Rize'de dünya kupasına hazırlanıyor
        İlkokul öğrencileri Yeşilay Rize Şubesini ziyaret etti
        İlkokul öğrencileri Yeşilay Rize Şubesini ziyaret etti