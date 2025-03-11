Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev, araç ve üstlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 505,82 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kenevir bitkisi ile uyuşturucu kullanma aparatı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.