Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de ambulans helikopter zatürre tedavisi gören bebek için havalandı

        Rize'de zatürre (pnömoni) tedavisi gören 4 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de ambulans helikopter zatürre tedavisi gören bebek için havalandı
        ABONE OL

        Rize'de zatürre (pnömoni) tedavisi gören 4 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.

        Nefes darlığı, öksürük ve ateş şikayetleriyle bir süre önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen erkek bebek, zatürre tanısıyla serviste tedavi altına alındı.

        Uzmanlar, klinik durumu kötüleşen ve pediatri yoğun bakım ihtiyacı doğan bebeğin, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevkine karar verdi.

        Ambulansla İl Jandarma Komutanlığı karşısındaki helikopter pistine getirilen bebek, daha sonra ambulans helikoptere nakledildi.

        Bebek, daha sonra helikopterle Elazığ'daki hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Rize'de 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup
        Rize'de 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup
        Rize'de okuma yazma öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Rize'de okuma yazma öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Rize'de otomobilinde sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lir...
        Rize'de otomobilinde sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lir...
        Berkay Özcan: Taraftarımızın desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz
        Berkay Özcan: Taraftarımızın desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Berkay Özcan, Bodrum FK maçını değerlendirdi:
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Berkay Özcan, Bodrum FK maçını değerlendirdi:
        Rize'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınd...
        Rize'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınd...