Rize'de ambulans helikopter zatürre tedavisi gören bebek için havalandı
Rize'de zatürre (pnömoni) tedavisi gören 4 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.
Rize'de zatürre (pnömoni) tedavisi gören 4 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.
Nefes darlığı, öksürük ve ateş şikayetleriyle bir süre önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen erkek bebek, zatürre tanısıyla serviste tedavi altına alındı.
Uzmanlar, klinik durumu kötüleşen ve pediatri yoğun bakım ihtiyacı doğan bebeğin, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevkine karar verdi.
Ambulansla İl Jandarma Komutanlığı karşısındaki helikopter pistine getirilen bebek, daha sonra ambulans helikoptere nakledildi.
Bebek, daha sonra helikopterle Elazığ'daki hastaneye götürüldü.
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