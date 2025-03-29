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        Rize'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:33
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        Rize'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesildi.

        Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikametinde bir otomobilin ters yöne dönüş yaptığı belirlendi.

        Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye attığı görüntülerden tespit edilen aracın sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza uyguladı.

        Çayeli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise vatandaşlar trafik kurallarına uymaya davet edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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