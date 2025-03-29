Rize'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikametinde bir otomobilin ters yöne dönüş yaptığı belirlendi.
Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye attığı görüntülerden tespit edilen aracın sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza uyguladı.
Çayeli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise vatandaşlar trafik kurallarına uymaya davet edildi.
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