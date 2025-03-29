Rize'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı

Çayeli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise vatandaşlar trafik kurallarına uymaya davet edildi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikametinde bir otomobilin ters yöne dönüş yaptığı belirlendi.

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