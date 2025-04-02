Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP A-B için 500 lira, maraton tribünü için 20 lira, kapalı dağ ve deniz tribünü için 15 lira, kale arkası tribünü için 10 lira, misafir taraftar için ise 13 lira olarak belirlendi.