Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının biletleri satışa çıktı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP A-B için 500 lira, maraton tribünü için 20 lira, kapalı dağ ve deniz tribünü için 15 lira, kale arkası tribünü için 10 lira, misafir taraftar için ise 13 lira olarak belirlendi.
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