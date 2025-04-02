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        Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:31
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        Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının biletleri satışa çıktı
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP A-B için 500 lira, maraton tribünü için 20 lira, kapalı dağ ve deniz tribünü için 15 lira, kale arkası tribünü için 10 lira, misafir taraftar için ise 13 lira olarak belirlendi.

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