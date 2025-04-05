Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan Akbulut
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Berkay Özcan, Jurecka, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Bekir Turaç Böke, Charisis, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj
RİZE
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