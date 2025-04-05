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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:29
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan Akbulut

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Berkay Özcan, Jurecka, Varesanovic, Zeqiri, Sowe

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Bekir Turaç Böke, Charisis, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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