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        Rize'de "Kaçkar by UTMB" hazırlıkları devam ediyor:

        Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Türkiye lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, eylül ayında düzenlenecek UTMB'nin dünya takvimine dahil olan Türkiye etabı "Kaçkar by UTMB"ye ilişkin, "Bu bizim için en önemli vitrindeki ürünümüz. Dünya sahnesine dağ ve macera sporları olarak çıkmamızı sağlayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:10
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        Rize'de "Kaçkar by UTMB" hazırlıkları devam ediyor:
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        Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Türkiye lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, eylül ayında düzenlenecek UTMB'nin dünya takvimine dahil olan Türkiye etabı "Kaçkar by UTMB"ye ilişkin, "Bu bizim için en önemli vitrindeki ürünümüz. Dünya sahnesine dağ ve macera sporları olarak çıkmamızı sağlayacak." dedi.

        Emeklioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, maraton için yoğun bir talep olduğunu belirtti.

        Organizasyon ile dünyanın en büyük seri spor etkinliğinin yapılacağını aktaran Emeklioğlu, "Dünya'nın herhangi bir noktasında UTMB yarışı varsa o ülkenin o noktası, o ülkenin dağ sporları macera turizmi destinasyonudur. Bu bizim için en önemli vitrindeki ürünümüz. Dünya sahnesine dağ ve macera sporları olarak çıkmamızı sağlayacak." diye konuştu.

        Emeklioğlu, Kaçkar Dağları'nın benzersiz bir yapı ve doğaya sahip olduğuna işaret ederek, "Bu bölgenin çok ciddi miktarda çoban yolları olarak tabir ettiğimiz yayla yürüyüş yollarına, inanılmaz bir güzelliğe sahip." ifadelerini kullandı.

        Rize-Artvin Havalimanı sayesinde yarış noktasına ulaşımın çok daha yakın olduğuna dikkati çeken Emeklioğlu, şunları kaydetti:

        "Aslında şu an dünyanın merkezindeyiz. Hatta Kaçkarlar için 'dünyanın merkezi' diyebiliriz. Yarış boyunca 13 farklı yayladan geçeceğiz. Ayder Yaylası merkezli başlayacak bu yolculukta sporcular çok güzel yaylalardan geçecekler. Bu organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Turizm Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik dünya genelinde yayınlanacak. Ancak bu deneyimi koşarak hissedebilirsiniz. Anlatmak ya da tarif etmek mümkün değil."

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