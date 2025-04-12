Rize'nin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü
Rize'nin yüksek kesimleri, nisanda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.
Rize'nin yüksek kesimleri, nisanda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte son günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Havaların ısındığı dönemde çiçek açan ağaçlar da karla kaplandı.
İki mevsimin aynı anda yaşandığı Çamlıhemşin'de karın ardından görülmeye değer manzaralar oluştu.
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