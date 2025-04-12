Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'nin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü

        Rize'nin yüksek kesimleri, nisanda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'nin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü
        ABONE OL

        Rize'nin yüksek kesimleri, nisanda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte son günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Havaların ısındığı dönemde çiçek açan ağaçlar da karla kaplandı.

        İki mevsimin aynı anda yaşandığı Çamlıhemşin'de karın ardından görülmeye değer manzaralar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?

        Benzer Haberler

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TÜBİTAK projele...
        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TÜBİTAK projele...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Rize'de kon...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Rize'de kon...
        Rize'de 2'nci Kitap Fuarı açıldı
        Rize'de 2'nci Kitap Fuarı açıldı
        Rize'de "Kaçkar by UTMB" hazırlıkları devam ediyor:
        Rize'de "Kaçkar by UTMB" hazırlıkları devam ediyor:
        Kaçkar Dağları'nda UTMB için başvuru rekoru kırıldı: Maraton 2 bin sporcu i...
        Kaçkar Dağları'nda UTMB için başvuru rekoru kırıldı: Maraton 2 bin sporcu i...
        Rize'de sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı kurulacak
        Rize'de sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı kurulacak