HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rize'de konuştu:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'nin her yerini bizim açımızdan 1 Mayıs alanı olarak ilan ettik. Bu yıl Rize'deyiz. Önümüzdeki yıllarda yine HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günümüzü Türkiye'nin değişik illerinde işçilerin katılımıyla güçlü, birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleştireceğiz." dedi.

Arslan, sendikanın Rize İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 1 Mayıs'ı anlamına uygun bir şekilde etkinliklerle ve ortaya koydukları mesajlarla öne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerini kendileri açısından 1 Mayıs alanı olarak ilan ettiklerini ifade eden Arslan, "Bu yıl Rize'deyiz. Önümüzdeki yıllarda yine HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günümüzü Türkiye'nin değişik illerinde işçilerin katılımıyla güçlü, birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Arslan, 1 Mayıs'ta kamu mallarına zarar vermeden, demokratik tepkilerini özgür bir şekilde meydanlarda seslendirerek, Türkiye'ye yakışan 1 Mayıs etkinliklerini gerçekleştirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye'de uzun yıllar 1 Mayıs'ın tartışma konusu olduğuna işaret eden Arslan, "Hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışma hayatı ile ilgili 20 küsur yıllık iktidarları döneminde hiç yapılmamış şeyleri gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz. 1 Mayıs'ın özellikle önce Emek ve Dayanışma Günü olması, 2008'de hükümetin böyle bir karar alması bizim için çok çok önemliydi. 2009 yılında da tatil edildi. Tatil yapıldığı için gerek kamuda, gerek özel sektörde 1 Mayıs'a katılımı daha da güçlendirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

- "ÇAYKUR bizim için kıymetli"

Arslan, geçici mevsimlik işçi sorununa ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçici mevsimlik işçilerin sorunu büyük ölçüde çözüldü fakat ÇAYKUR'daki sorunumuzu maalesef çözemedik. Bu konuyla ilgili konfederasyonumuzla birlikte çalışıyoruz. Sendikamızla konfederasyonumuz sürecin başından itibaren burada yetki alıp, toplu sözleşmeye başladığımız andan itibaren bu konu bizim için birinci gündem maddesidir. 1 Mayıs'ta da bunu tekrar güçlü bir şekilde kamuoyuyla ve Rize ile paylaşacağız. ÇAYKUR bizim için kıymetli. Biz ÇAYKUR'u kendi geleceğimiz gibi görüyoruz. Çalışanlar için Rize'nin geleceği için ÇAYKUR'a ihtiyaç var. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Birileri çalışanların haklarını engellemek için ÇAYKUR'un bir kısım faaliyetlerini öne çıkarıyor. Bu doğru değil, ÇAYKUR sadece Rize için değil Artvin ve Trabzon için bölge için önemli bir kuruluşumuz. Kuruluşumuzun güçlendirilmesini, çalışanların taleplerini karşılayacak noktada desteklenmesini istiyoruz."