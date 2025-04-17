Rize'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

Rize'de, 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Öksüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Tulum eşliğinde horon oynayan katılımcılar, daha sonra kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Aydın, güzel bir turizm sezonu beklediklerini vurgulayarak, "Rize, yeşil ve mavinin, aynı zamanda çayın başkenti. İlimize gelen yerli ve yabancı turistler doğanın büyüleyici etkisiyle buradan ayrılıyor." dedi.