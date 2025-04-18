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        Rize'de ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak düşen kişi hayatını kaybetti

        Rize'nin Çayeli ilçesinde, ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:14
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        Rize'de ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak düşen kişi hayatını kaybetti
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde, ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde Aydın Sarı (57) çay bahçesinde gübre atmak için ilkel teleferiği kullanmak istediği sırada sırma teline dolandı.

        İlkel teleferiğin aşağı yönlü hareket etmesi sonucu dengesini kaybeden Sarı, yüksekten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Sarı'nın cansız bedeni düştüğü yerden ekiplerce çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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