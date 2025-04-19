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        Rize'de 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programı yapıldı

        Rize'de 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:28 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:28
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        Rize'de 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programı yapıldı
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        Rize'de 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programı gerçekleştirildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonları önemsediklerini söyledi.

        Rize'nin Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden çok sayıda misafir ağırlayan bir şehir olduğuna dikkati çeken Baydaş, hem ülke bazında hem de misafir sayısı açısından bu ilginin artmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Turizm alanında çok çeşitli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Baydaş, şunları kaydetti:

        "Her gelişinizde sizi farklı bir atmosferle karşılamak için yoğun çaba harcıyoruz. Her seferinde yenilenen yüzüyle, gelişen altyapısıyla, büyüyen kapasitesiyle sizi karşılayan bir şehir inşa ediyoruz. Örneğin Ayder Yaylası. Artık bir marka haline gelmiş ve bölgesel sınırları aşmış bir değerimiz. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı bir yüzle, çok daha gelişmiş olanaklarla karşınızda olacak."

        Baydaş, 3 yıldır hizmette olan Rize-Artvin Havalimanı ile Rize'ye ulaşımın çok daha kolay hale geldiğinin altını çizerek, ayrıca Türkiye'nin en modern hastanelerinden birinin Rize'de inşa edilmeye başlandığını, bunun da sağlık turizmi açısından büyük bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

        Kuveyt'ten katılan şirket yöneticisi İbrahim Hassan ise Rize'yi ve Türkiye'yi destekleyeceklerini, ilk kez geldiği Rize'de gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu, ziyaretlerinin devamının geleceğini belirtti.

        Programa Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk da katıldı.

        Zirve kapsamında Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan gelen 35 turizm acente temsilcisi kentteki turistik, tarihi ve kültürel yerleri gezerek turizm temsilcileriyle görüştü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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