Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, üzgün olduklarını, bu mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rize'ye kazanmak için geldiklerini belirtti.

Bu maçı kazanmak için hazırlandıklarını ifade eden Yavaş, "Kazanmamız halinde maç fazlasıyla da olsa üçüncülük bizi bekliyordu. Çok değerli bir galibiyet olacaktı. Ayrıca ligin boyu kısaldı." diye konuştu.

Yavaş, ligin sonuna geldikçe daha zor maçların kendilerini beklediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Üçüncü, dördüncü ve beşinci lig pozisyonları için de aday sayısı fazlalaştı. Bu bakımdan kazansaydık gerçekten çok avantajlı duruma gelebileceğimiz bir müsabakaydı. Çaykur Rizespor kadro yapısıyla, teknik ekibiyle ve organizasyonuyla aslında bulunduğu yeri hak etmeyen bir ekip. Onlar da mutlak kazanmak için sahaya çıkacaklardı. Zor bir karşılaşmanın bizi beklediğinin farkındaydık. Çaykur Rizespor fiziksel kapasitesi yoğun oyunculardan kurulu bir ekip. Bu özelliklerini öne çıkaracak oyun anlayışları da var. Özellikle hücumda. Bugün bizi kontratak ve duran toplarda zorlayacaklardı. Bunu biliyorduk."